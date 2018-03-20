Fikret Orman: ‘Şampiyon olacağız’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, önlerinde sekiz maçın daha olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır’. Başakşehir’e yenildik ama, biz bu şampiyonluğu alacağız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün akşam düzenlenen 115’nci yıl kutlamalarına katılan Orman, Medipol Başakşehir karşı şansız yok, iyi olmadıkları için yenildiklerini açıklama etti.

Önlerine bakacaklarını kaydeden Fikret Orman, “Önümüzde daha sekiz maç var. Çok sular geçer altından. Bizim açımızdan özeleştiri yapma süreci bu. Şenol Güneş hocamızla birlikte kazanacağız, yine kazanan olacağız” dedi.

Taraftarlarla beraber olmanın manâlı olduğuna dikkat çeken Orman, “Maç kaybetmiş olabiliriz. Fakat biz sizlerle birlikte şampiyon olacağız. Birlik olacağız” diye konuştu.

Kıbrıslı taraftarların yoğun alaka gösterdiği geceyi düzenleyenlere teşekkür eden Orman, “Kıbrıs’ı da çok sevdiğini” söyledi. Usta Ömür Gedik’in de sahne aldığı gecede, taraftarlar üstünlük şarkıları söyledi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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