Fikret Orman: ”Şampiyon olacağız”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, önlerinde sekiz maçın daha olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır’. Başakşehir’e yenildik fakat, biz bu şampiyonluğu alacağız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün akşam düzenlenen 115’nci sene kutlamalarına katılan Orman, Medipol Başakşehir karşı şansız değil, iyi olmadıkları için yenildiklerini açıklama etti.

Önlerine bakacaklarını kaydeden Fikret Orman, “Önümüzde daha sekiz maç var. Çok sular geçer altından. Bizim açımızdan özeleştiri yapma süreci bu. Şenol Güneş hocamızla birlikte kazanacağız, tekrar kazanan olacağız” dedi.

Taraftarlarla beraber olmanın önemli olduğuna dikkat çeken Orman, “Maç kaybetmiş olabiliriz. Ama biz sizlerle birlikte şampiyon olacağız. Birlik olacağız” diye konuştu.

Kıbrıslı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği geceyi düzenleyenlere teşekkür eden Orman, “Kıbrıs’ı da fazla sevdiğini” söyledi. Ressam Ömür Gedik’in de sahne aldığı gecede, taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

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Kaynak: www.sporx.com

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