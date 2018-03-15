Fikret Orman: Ronaldo bize gelmek istiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CRI TÜRK’te önemli açıklamalarda bulundu. 100 milyon taraftar sayısına gelmek istediklerini bildiren Fikret Orman, Ronaldo’nun siyah-beyazlı takımda oynamak istediğini de ifade etti.

“GAYE 100 MİLYON TARAFTAR”

Beşiktaş’ın bir dünya kulübü olduğunu ve bu kulübün taraftar sayısının 100 milyon kişiyi bulması gerektiğini söyleyen Orman, ”Beşiktaş istediğimiz seviyeye geldi diyemiyoruz, bizim daha yapacak fazla işimiz var. Epey bir seviyeye geldik ama; bu seviye Beşiktaş’ın olması gereken seviye yok. Beşiktaş her şeyden evvel dünya çapında bir takım ve 115 takvim mazisi olan bir kulüp. şimdi geldiğim noktada yeterli değil, daha iyi işler yapacağız. Birçok konuda çalışıyoruz. Ast en manâlı hedefimiz kısa seviyede 100 milyon taraftara ulaşmak istiyoruz.” dedi.

“RONALDO DA BİZE ULAŞMAK İSTİYOR”

Orman, son zamanlarda Ronaldo’nun Beşiktaş’a transferi ile ilgili olarak bir izah etme yaparak şöyle konuştu: ”Ronaldo’nun iki ekip arkadaşı keza Quaresma hem de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo’yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah. Yani o da çünkü Beşiktaş’a varmak istiyor, biz de bakmak istiyoruz onu, fakat bağlı bunlar nasip, şans. Aklımızda ille de şu gelsin, bu gelsin diyeceğimiz birileri yok. Beşiktaş’ta ahlaklı, iyi bir sportmen, fairplay’e inanan insanların olmasına gayret ediyoruz. Oyuncu kadromuzda o kadar bir kadro, fazla da nitelikli çocuklardan oluşuyor. Seneye bağlı bir kısmı gidecek, bir kısmı gelecek, profesyonellik içinde olacak. Öyle fazla bir ad de aklıma gelmiyor açıkçası.”

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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