Fikret Orman: “Ronaldo, Beşiktaş’a gelmek istiyor”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CRI TÜRK’e çok özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş kulübü başkanı olarak daha çok işe imzalamak istediğini söyleyen Fikret Orman, bir dünya kulübü olarak Beşiktaş kulübünün taraftarının yakında 100 milyon kişiyi bulacağını söyledi. Fikret Orman, son zamanlarda çok konuşulan Beşiktaş’ın yabancı futbolcu transferleri ve Ronaldo konusu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği başkanlığına istenmesinin kendisini onurlandırdığını açıklayan Fikret Orman, Türkiye Futbol Ligi’nin dünyada izlenen bir lig haline getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Beşiktaş ile 100 milyon taraftara gelmek istiyoruz

Beşiktaş kulübünün bir dünya kulübü olduğunu ve bu kulübün taraftar sayısının 100 milyon kişiyi bulması gerektiğini söyleyen Fikret Orman: “Beşiktaş istediğimiz seviyeye geldi diyemiyoruz, bizim daha yapacak çok işimiz var. Epey bir seviyeye geldik lakin bu düzey Beşiktaş’ın olması gereken seviye yok. Beşiktaş her şeyden evvel dünya çapında bir takım ve 115 takvim mazisi olan bir kulüp. şimdi geldiğim noktada yeterli yok, daha iyi işler yapacağız. Bu böyle bir anda olmuyor, biraz emek, süre lazım. Benzer yemek gibi, hızlı yememek gerekli, sindire sindire yiyip vücudunda hazmetmesi gerekli. Onun için de daha yapacak çok işimiz var. Bizim ilgilendiğimiz en önemli tarafı, skorsal başarılarla beraber yapacağımız, taraftarlarla iyi ilişkiler kurabilmek. Sempatik bir kulüp elde etmek. İnsanlara sevinç veren bir camiaya olmaya gayret etmek. Tüm işimiz de Beşiktaş taraftarını mutlu etmek. Sevinç bir tek maç sonucuyla olmaz. Yapacağınız sosyal projeler insanlığa hizmet edecek projeler, insanları mutlu eder. Birçok konuda çalışıyoruz. Tabi en önemli hedefimiz kısa seviyede 100 milyon taraftara varmak istiyoruz” dedi.

“Come to Beşiktaş taraftarının eseri”

“Come to Beşiktaş” projesinin taraftar bir uçtan bir uca ortaya çıktığını söyleyen Fikret Orman: ‘Come to Beşiktaş’, taraftardan başladı, daha sonra o çığ gibi büyüdü. Ilk etapta Pepe’yi aktarma ederken taraftarımız büyük bir baskı yaptı Beşiktaş’a gelmesi için ‘Come to Beşiktaş’ diye. Ondan sonradan onu biz de irtibat grubu olarak azıcık daha büyüttük. Daha Sonra da ‘Rumi’ yani ‘Ne Olursan Ol Gel’ projesine başladık. O da çok etki yarattı. Bunun üzerinde yoğunlaşan bir ekibimiz var, fazla da başarılılar, inşallah daha iyi şeyler yapacaklar” dedi.

“Ronaldo’yu edinmek isterdim”

Fikret Orman, son zamanlarda Ronaldo’nun Beşiktaş’a transferi ile ilgili olarak özel bir açıklama yaparak Ronaldo konusuna son noktayı koydu: “Ronaldo’nun iki takım arkadaşı keza Quaresma keza de Pepe bizde oynuyor. Ronaldo’yu almak isterdim mesela, gelebilir de inşallah. Yani o da çünkü Beşiktaş’a gelmek istiyor, biz de bakmak istiyoruz onu, lakin alt bunlar nasip, kısmet. Aklımızda ille de şu gelsin, bu gelsin diyeceğimiz birileri değil. Beşiktaş’ta ahlaklı, iyi bir sportmen, fairplay’e inanan insanların olmasına gayret ediyoruz. Oyuncu kadromuzda pek bir kadro, çok da nitelikli çocuklardan oluşuyor. Seneye emrindeki bir kısmı gidecek, bir kısmı gelecek, profesyonellik içinde olacak. Böylece çok bir ad de aklıma gelmiyor açıkçası.”

“Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarıyla bir araya gelebilirim”

Fikret Orman “Üç büyük kulüp başkanı ile beraber bir yayına katılır mısınız? sorusuna “Niçin olmasın?” diyerek şöyle cevap verdi: ” Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarının da olduğu bir yayına katılmayı ast ancak düşünürüm. Bizim yapmış olduğumuz rekabet, sahada yapılan bir rekabet. Başkan demeçleriyle, algılama yaratmayla maç kazanılmıyor. Orada cümbür cemaat işini iyi yapacak, sonradan da ebedi dostluğa bakacak. İnşallah böyle bir programı defalarca beraber yapmak nasip olsun.”

“Türkiye’de futbolda bir sistemin olmamasının nedeni dürüst yönetemememiz”

Fikret Orman, Kulüpler Birliği Başkanlığı için kendisinin istenmesinin sevinç verici olduğunu söyledi. Türkiye’de futbolun gelişmesi için yapılması gereken çok işin olduğunu gösteren Fikret Orman, “Kulüpler Birliği Başkanlığı’na istenmem hoş bir duygu yan oysa. İyi bir şey yaptığınızda istenir bu. Biz de iyi bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Beşiktaş’ta yaptığımız o, pazarlama, markaya olan yatırımı kulüpler olarak da yapmamız lazım. Türkiye Süper Lig’i buranın en önemli markalarından bir adam başına. Bunu daha da parlatıp, dünyada izlenebilirliğini artırmamız gerekli. Onun için de mücadele veriyoruz, fakat orada da önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah kamuoyunu daha hoşnutluk eden işler de yapacağız. Eksik kaldı fakat; ilk etapta yasal süreçleri, kanun çalışmalarını bitireceğiz ondan sonra da full time icraata geçeceğiz. Türkiye’de futbolda bir sistemin olmamasının nedeni, dürüst yönetemememiz. Türk insanı futbolu fazla seviyor, ihtiraslı bir aşk var orada; lakin yöneticiler olarak fazla da başarılı olduğumuzu söyleyemem. Çağ da çabuk değişiyor, ona da adapte edinmek lazım. Bu bir misafir etme işi ve tartışma etmeye değil eğlenmeye geliyor millet oraya. Bunun basın ayağı da var ast, germek, bir açıklama çıkartmak maalesef futbola zarar veriyor ama; düzelecek. Ele aldık bir defa, düzeltmeden bırakmayız. Kulüpler Birliği toplantılarında bu konular hakkında telkinlerde bulunmak, bir şey anlatmak muhtemel yok, haddimiz de değil. Her kulüp başkanının kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır. Söylemekle bir şey elde edilemez, anca biz içten işler yapıp alkış kazandığımız sürece cümbür cemaat bizi taklit etmeye başlar. Biz de o gayret içerisinde oluyoruz. Kulüpler Birliği’nde kulüplerin kendilerini nasıl yöneteceği telkininde bulunamayız yani” biçiminde konuştu

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

