Fikret Orman, PSG’nin başkanı ile görüştü!

Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman, Katar’da sürpriz bir ziyarette bulundu.

Fikret Orman, PSG’nin milyarden başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaptığı görüşmeyi sosyal ağ hesabından açıklayan Fikret Orman, “Değerli dostum Paris S.G Başkanı Nasser Al-Khelaifi’yi aynı zamanda başkanlığını yaptığı Katar Tenis Federasyonu’nda ziyaret edip, şen bir futbol sohbeti yaptık.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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