Fikret Orman, PSG’nin başkanı ile görüştü!

başkanı, Katar’da sürpriz bir ziyarette bulundu.

Fikret Orman, PSG’nin milyarden başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Yaptığı görüşmeyi sosyal ağ hesabından ifade eden Fikret Orman, “Kıymetli dostum Paris S.G Başkanı Nasser Al-Khelaifi’yi bununla birlikte başkanlığını yaptığı Katar Tenis Federasyonu’nda ziyaret edip, neşelendirici bir futbol sohbeti yaptık.” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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