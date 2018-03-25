Fikret Orman, PSG Başkanı’na Pepe forması hediye etti

PEPE’NİN FORMASINI HEDIYE ETTİ
Orman ve Al-Khelaifi’nin sohbetinin ağırlıklı konusu Portekizli futbolcu Pepe idi. Al-Khelaifi, sezon başında Pepe’yi Paris Saint Germain’e transfer etmek istediğini hatırlatarak, “Bütün Pepe ile anlaştık derken, siz elimizden aldınız” dedi.
Katar’da görüştüğü meslek insanlarına hediye etmek üzere İstanbul’dan fazla sayıda Beşiktaşlı futbolcunun imzalı formasını götüren Fikret Orman, Nasser Al-Khelaifi’ye raslantı yanına getirdiği Pepe forması armağan etti. Beşiktaş Başkanı, formayı verirken, “Pepe’yi bizim elimizden alamadınız lakin size formasını getirdik” diye espri yaptı.
——————————-
Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da
http://stadimiz.com/wp-content/uploads/2018/03/fikret-orman-psg-baskani-na-pepe-formasi-hediye-etti.jpg