Fikret Orman, PSG Başkanı’na Pepe forması hediye etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Paris Saint Germain Kulübü Başkanı ve beIN Medya Grup CEO’su Nasser Al-Khelaifi ile de bir mülâkat yaptı. Eski bir profesyonel tenisçi olan ve Katar Tenis Federasyonu Başkanlığı da yapan Al-Khelaifi’nin daveti üstüne gerçekleşen mülâkat son derece arkadaş canlısı bir ortamda geçti.

PEPE’NİN FORMASINI HEDIYE ETTİ

Orman ve Al-Khelaifi’nin sohbetinin ağırlıklı konusu Portekizli futbolcu Pepe idi. Al-Khelaifi, sezon başında Pepe’yi Paris Saint Germain’e transfer etmek istediğini hatırlatarak, “Bütün Pepe ile anlaştık derken, siz elimizden aldınız” dedi.

Katar’da görüştüğü meslek insanlarına hediye etmek üzere İstanbul’dan fazla sayıda Beşiktaşlı futbolcunun imzalı formasını götüren Fikret Orman, Nasser Al-Khelaifi’ye raslantı yanına getirdiği Pepe forması armağan etti. Beşiktaş Başkanı, formayı verirken, “Pepe’yi bizim elimizden alamadınız lakin size formasını getirdik” diye espri yaptı.

——————————-

Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da









http://stadimiz.com/wp-content/uploads/2018/03/fikret-orman-psg-baskani-na-pepe-formasi-hediye-etti.jpg