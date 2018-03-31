Fikret Orman eski futbolcularla çalışmayı düşünüyor

ORMAN ERNST’LE GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş’ta Futbol Akademisi’nin yöneticiliği için Serkan Reçber’in haricen da adayların olduğu ortaya çıktı.

Başkan Orman’ın, futbol akademisi için eski oyuncuları Fabian Ernst ile birlikte bir proje geliştirdiği, hatta acilen K’Slautern’in başkanlığını yürüten Beşiktaş’ın bir başka eski futbolcusu Stefan Kuntz’la da veri alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Nijerya Genç Milli Takımı’nı çalıştıran Amokachi, Brezilya’da daha aşağı yapılarda devir alan Ronaldo da, Orman’ın düşündüğü isimler arasında geliyor.