Fikret Orman: Avrupa’da kupa kazanacağız

Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi’ nin Nisan ayındaki yazısında, taraftarlara seslendi.

HEDEF AVRUPA’DA KUPA

“Maalesef Avrupa maceramızı bu sezon için noktaladık lakin sizler doğru, Beşiktaş Camiası’nın başkanı olduğum için bir defa daha kibir doymuş anlar yaşadım” diye yazısına başlayan Fiker Orman, “UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Türk takımları aralarında grup aşamasındaki en başarılı takım unvanını elde eden futbol takımımız, grubunu yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak meydana çıkan, deplasmanlarda üç galibiyet alan, en fazla puan toplayan ve en çok gol atan Türk takımı olarak tarihe geçti. Bayern Münih karşı ilk maçta aldığımız yenilgiye karşın satışa çıkar çıkmaz biletleri bitiren, tribünleri dolduran ve doksan dakika baştan başa dünyaya takımını destekleme konusunda bir kere daha ders veren siz taraftarlarımızla ne kadar övünsem azdır. Her zamanki gibi muhteşemdiniz” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaşımız’ın adını buraya dek yükselten her bir futbolcumuzu alnından öpüyor, sizlere de destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum” diyen Orman, “İnanıyorum fakat, Avrupa’da kupa kazanacağımız yıllar çok uzakta yok” yorumunu yaptı.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPIYONLUK VURGUSU

Orman hem tekrar tekrar üçüncü şampiyonluğu kazanacaklarını inandığınıysa şu sözlerle açıkladı: “Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş durumda. Avrupa maceramız bitse de, bizim için çok önemli bir kulvar olan ligde halen şampiyonluğun en dinç adaylarından biriyiz. tekrar tekrar üçüncü şampiyonluğumuza kenetlenmiş durumdayız. Bu zorlu maratonda siz taraftarımızın desteği, zaferlere ulaşmamızda en önemli gücümüz olacaktır. Sizlerden ricam, takımımız Şeref’iyle oynayıp, Hakkı’yla kazanırken desteğinizi devam ettirmeniz.”