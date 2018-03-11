Fikret Orman Atınç Nukan’ı ziyaret etti

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, baştan ameliyat edilen savunma oyuncusu Atınç Nukan’ı hastanede ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya tarafından Orman, siyah-beyazlı futbol takımının sıhhat kurulu başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesinde sol dizinden ameliyat edilen Atınç Nukan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileten Orman, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Tarih: 11.03.2018 15:05 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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