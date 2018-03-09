FIFA’dan Trabzonspor açıklaması

FIFA, Matus Bero’dan kaynaklanan borç nedeniyle aktarma yasağı cezası bölge Trabzonspor hakkında izah etme yaptı.

Yapılan açıklamada Trabzonspor’a cinayet ile ilgili devlete ait bildirimin yapıldığı duyuruldu. Bero transferi için Trencin’e 30 gün içinde ödeme yapılmasına dair Trabzonspor’a dikkat yapıldığı ve uyarıya rağmen ödeme olmaması gerekçesiyle bir dönem transfer yasağı verildiği kaydedildi.

Trabzonspor’un açıklaması şu şekildeydi:

“FIFA göre bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA’ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya meydana çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.”

Tarih: 09.03.2018 18:45 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur