Fernando: “Şampiyonluk bizim olacak”

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Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Fernando Reges, “Fatih hocayla birlikte bir ritim yakaladık. Sezon sonunda kupa bizim olacak. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

TRABZON’U YENECEĞİZ

Tecrübeli oyuncu, “Önümüzde 8 hafta kaldı. Milli aradan sonradan Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Taraftarımızın önünde kazanacağımızı düşünüyorum. Şu an durumdayız” diye konuştu.

18 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Brezilyalı oyuncu Fernando, bu sezon 18 maçta tayin aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 kez muhalif fileleri sarstı

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Kaynak: www.sporx.com
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