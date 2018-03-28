Fernando: Hepimiz şampiyon olmak istiyoruz

“TERİM İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN FAZLA MUTLUYUM”

Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges ve eşi Bruna, GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Fernando, “Fatih Terim’i gelmeden önce de tanıyordum. Ne değin büyük bir hoca olduğunu biliyorduk. Galatasaray ile anlaştığında hepimiz fazla mutlu olduk. Onun bize getirebileceklerinin ve kazandırabileceklerinin farkındaydık. Başladığından itibaren bize neler kattığını ilk olarak biz olmak üzere herkes gördü. Çoğu büyük ve önemli isimle çalıştım ama onunla çalıştığım için çok mutlu olduğumu söylemeliyim” diye konuştu.

“HEPİMİZ AŞIRI BİR BİÇİMDE KAZANAN ALMAK İSTİYORUZ”

Ligde kalan 8 maçın ayrı olarak final olacağını ifade eden Fernando Reges, “8 tane fazla manâlı maçımız var. Hepimiz fazla bir biçimde kazanan edinmek istiyoruz. Bunun için de kazanmamız gerektiğinin farkındayız. 8 maçlık periyotta ilk 4 maçımız fazla manâlı. Trabzon maçıyla birlikte çok iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Galatasaray’ın her katıldığı turnuvada hedefi kazanmaktır, şampiyon olmaktır. Türkiye Kupası’nda da pek. Taraftarımıza bu iki kupayı kazanarak mutluluk yaşatmak istiyoruz” dedi.