Fenerbahçe’nin yıldızı Skrtel ölümden döndü

Fenerbahçe’nin Slovak savunma oyuncusu Skrtel, Tayland maçında topun yüzüne gelmesi sonucu aniden yerde kaldı. 27. dakikada yaşanan talihsiz olayda yere yığılan ulusal futbolcu Skrtel dilini yuttu.
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ÖNCE ARKADAŞLARI MÜDAHALE ETTİ
Topun yüzüne gelmesinin ardındaki yere yığılan Slovak Martin Skrtel, dilini yuttu. Fenerbahçe’nin ulusal futbolcusuna ilk müdahaleyi saha içindeki ekip arkadaşları yaptı. Hemencecik sahaya giren sıhhat ekipleri Skrtel’i hayatta tuttu.
Skrtel oyuna kaldığı yerden devam etti, Slovakya hazırlık maçını 3-2 kazandı.
Skrtel ölümden döndü VİDEO
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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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