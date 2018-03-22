Fenerbahçe’nin maçı FBTV’de!

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ulusal oyunculardan mahrum gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Arkasında 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, kuytu alan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklar zarfında yarın Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı’nda maç yapacak. 18.00’da başlayacak mücadele Fenerbahçe TV’den canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: spor.haber7.com

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