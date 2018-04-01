Fenerbahçe’nin hedefinde Robben var

Cuma günü 3 Haziran’da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Şimşek, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışarıda bir dünya yıldızına Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor.

Birincil kasıt Bayern’in Hollandalı yıldızı Arjen Robben. Hollandalı yıldız kısa zaman içinde Bayern’le görüşerek geleceği için son kararını verecek.

ALTERNATİFİ FRANCK RİBERY

Robben ile bağlantı kurulurken, yakın bir zamanda yüz yüze mülâkat gerçekleşecek. Hollandalı’da bir aksaklık çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve tekrar sözleşmesi bitecek olan Ribery’ye imza attırılacağı öğrenildi..

ROBBEN’DEN MESAJLAR VAR

GIDERKEN bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika’ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih’de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi. Bu tanımlama Fenerbahçe iddiasını güçlendirdi.

RUMMENIGE İLE GÖRÜŞÜP YANIT VERECEK

Fenerbahçe Kulübü’ne yakın kaynaklar, Arjen Robben’in birkaç gün içinde B.Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardındaki Fenerbahçe ile ilgili görüşünün şekilleneceğini belirtiyorlar.