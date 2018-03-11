Fenerbahçe’nin golcüsü Fernandao’dan Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Fernandao, Evkur Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2-0 yendikleri maçın arkasında FB TV’ye değerlendirmelerde bulundu. Başarı için mutlu olduklarını ifade eden sarı-lacivertli futbolcu, Galatasaray derbisi öncesi de açıklama yaptı.

Galatasaray derbisi için konuştu

Fernandao, “Şiddet ve sert bir zeminde oynadık. bununla birlikte engebeli bir karşılaşma olacağının bilincindeydik. Bizim için en önemlisi galibiyetti ve bu galibiyetten nedeniyle tebriği adalet ettiğimizi düşünüyorum. Güzel bir başarı aldık ve kritik bir virajı döndük. Şu Anda önümüzde bir derbi maçı var. Galatasaray ile kendi sahamızda oynayacağız. İyi bir şekilde dinlenip, iyi bir şekilde çalışıp o maça hazırlanmış olmak ve istediğimiz sonucu almak istiyoruz.” dedi.

Tarih: 11.03.2018 19:34 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur