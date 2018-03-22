Fenerbahçe’nin forvetleri bal yapmıyor!

Spor Toto Süper Lig’de üstünlük yarışında lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, santrfor mevkisinde forma giyen futbolculardan beklediği katkıyı alamıyor.

Süper Lig’de geride kalan 26 haftada 13 galibiyet, 9 birliktelik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, topladığı 48 puanla tepe yarışında geriye düştü.

Fenerbahçe, karşı taraf filelere gönderdiği 49 golle ligin en golcü ikinci takımı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, buna rağmen gole en yakın oyuncuları santrforlar Jose Fernandao, Roberto Soldado ve Vincent Janssen’den istediği verimi alamadı.

Fenerbahçe’nin bu sezon attığı gollerin sadece 10’unda santrfor imzası bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Fernandao 5 golle santrforlar aralarında en golcü futbolcu olarak dikkati çekiyor. Brezilyalı futbolcuyu 3 golle İspanyol Roberto Soldado, 2 golle Hollandalı Vincent Janssen takip ediyor.

Sarı-lacivertli ekipte, devre arasında takımdan ayrılan ve sezonun birincil yarısında 2 lig maçında forma giyen Hollandalı Robin van Persie de gol sevinci yaşayamadı.

– Goller orta saha oyuncularından

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncuları, bu sezon ligdeki 49 golün 31’ini attı.

Sarı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu olan Giuliano Victor de Paulo, 12 gol buldu. Bu sezon gol sevinci yaşamış orta saha oyuncuları Mathieu Valbuena 5, Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Alper Potuk üçer, Josef de Souza ve Mehmet Topal ikişer, Aatıf Chahechouhe de 1 defa fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’nin savunma oyuncularından Roman Neustaedter 3, Martin Skrtel 2, Hasan Ali Kaldırım ise bu sezon 1 golle takımlarına katkıda bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin 2 gol de muhalif oyuncular kadar kendi kalelerine gönderildi.

– Soldado, bütün golleri 20 dakikaya sığdırdı

Fenerbahçe’de 3 golü bulunan Roberto Soldado, bunların hepsini 20 dakikalık zamanda kaydetti.

İspanyol santrfor, Süper Lig’in 12. haftasında Ülker Stadı’nda oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 3 gol pat diye buldu. Oyuna 61. dakikada dahil olan 32 yaşındaki santrfor, 20 dakikada “hat-trick” yaptı.

Bu sezon 18 maçta devir bölge Soldado, 17 müsabakada gol atamadı. Tecrübeli futbolcu, süre aldığı 17 maçta takriben 700 dakika gol sevinci yaşayamadı.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Vincent Janssen ise bu sezon 11 maçta forma giydi ve iki farklı müsabakada birer gol buldu.

Sezon başında sakatlığı nedeniyle pozitif zaman alamayan Jose Fernandao ise 12 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, attığı 5 golü 4 müsabakada kaydetti.

– Rakiplerinin ardındaki kaldılar

Fenerbahçe’nin 3 santrforu, Süper Lig’de gol katkısı bakımından karşı taraf golcülerin epeyce ardından kaldı.

Sarı-lacivertli futbolcular Fernandao, Soldado ve Janssen, toplamda 10 gol atarken, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis 25, Trabzonsporlu Burak Yılmaz, 20, Atiker Konyasporlu Adis Jahovic 16, Kayserisporlu Umut Bulut 13, Medipol Başakşehirli Emmanuel Adebayor, Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ve Beşiktaşlı Vagner Love 12’şer, Demir Grup Sivassporlu Arouna Kone 11 golle bu sezon takımlarını sırtladı.

Ligin savunma oyuncularından Medipol Başakşehirli Alexandru Epureanu, Bursasporlu Aziz Eraltay ve Galatasaraylı Maicon Roque beşer golle Fernandao ile benzer sayıda gol atarken, Soldado ve Janssen’i geride bıraktı.

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Kaynak: www.sporx.com

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