Fenerbahçe’li idareciler isyan etti! ”G.Saraylılar bile…”

ASARIM, KESERİM, KARIŞTIRMAM
Kartlar verilmesin, 3 penaltı çalınmasın, kulüp başkanı ve teknik direktör o kulübün hakkını korumasın. Bu haklarını elinden alalım.’ Maçı birçok ülke canlı olmak üzere 84 ülke yayınladı. Hakem rezaleti görüldü. Bu hataları gören o ülkelerin vatandaşlarına nasıl anlatacaksın? Hakkı yenen kulübün başkanı, teknik direktörü disipline gönderildi. Cümbür Cemaat Fener’in hakkının yenildiğinde kararlaştırılmış. G.Saraylı bile bunu söylüyor lakin bir tek TFF göremiyor. Hakemler içinde maç verilmediği için küskünler var, düzene uymaya zorlananlar var. ‘Asarım, keserim, karıştırmam’ demekle olmaz.
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Kaynak: www.sporx.com
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