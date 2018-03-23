Fenerbahçe’li idareciler isyan etti! ”G.Saraylılar bile…”

Fenerbahçe maçında karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım’ın verdiği ve vermediği kararlar fazla tartışılmıştı. Sarı-Lacivertliler, özellikle kendilerinin 3 penaltılarının çalınmadığını ve Fernando’nun da atılması gerektiğini söylemişti. Rastlama sonunda Teknik Direktör Aykut Kocaman, birkaç gün önce de Başkan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla MHK’yi ve TFF’yi eleştirmişti. Bu iki isim, açıklamaların ardındaki PFDK’ya sevk edildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, bu sevke ateş püskürdü. İşte F.Bahçe kulislerinde konuşulanlar: TFF diyor oysa; ‘Ben ne istersem onu yaparım siz konuşamazsınız.

ASARIM, KESERİM, KARIŞTIRMAM

Kartlar verilmesin, 3 penaltı çalınmasın, kulüp başkanı ve teknik direktör o kulübün hakkını korumasın. Bu haklarını elinden alalım.’ Maçı birçok ülke canlı olmak üzere 84 ülke yayınladı. Hakem rezaleti görüldü. Bu hataları gören o ülkelerin vatandaşlarına nasıl anlatacaksın? Hakkı yenen kulübün başkanı, teknik direktörü disipline gönderildi. Cümbür Cemaat Fener’in hakkının yenildiğinde kararlaştırılmış. G.Saraylı bile bunu söylüyor lakin bir tek TFF göremiyor. Hakemler içinde maç verilmediği için küskünler var, düzene uymaya zorlananlar var. ‘Asarım, keserim, karıştırmam’ demekle olmaz.

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Kaynak: www.sporx.com

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