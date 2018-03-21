Fenerbahçeli eski futbolcuya 3 yıl hapis cezası!

Kadıköy’de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan Fenerbahçeli eski milli futbolcu Nusret Erdi Demir, “Haksız tahrik altında bıçakla kasıtlı olarak yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş katılırken, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Nusret Erdi Demir duruşmaya katılmadı. Erdi Demir’i temsilen avukatı Ali Mahir Başarır duruşmada hazırlanmış bulundu. Laf alan müşteki davalı Erdoğan Altunbaş, müşteki sanık Erdi Demir ile ortak olarak anlaştıklarını ve şikayetlerinden müşterek vazgeçtiklerini söyledi.

KARŞILIKLI ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Müşteki Sanık Sercan Osmanoğlu da müşteki davalı Erdi Demir’in kendilerinden özür dilediğini belirterek, “Ortak olarak şikayetimizden vazgeçtik. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün tesiri ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi istek ediyorum” dedi.

Erdi Demir’in Avukatı Ali Mahir Başarır, müvekkilinin yıllardan beri Fenerbahçe’de top oynadığını belirterek, “Ortak olarak uzlaştık ve barıştık. Olay günü müvekkil de ciddi bir saldırıya uğramıştır. Bu dosyadaki adli rapor ile sabittir. Kendisi şu anda hayati tehlikesi olan bir sağlık durumu sorunu ile uğraşmaktadır. Sanığın üstüne atılı suçu işlediğini gösterir bedensel deliller bulunmamaktadır. Beraatine karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’nun, “Bile Bile yaralama” suçundan yargılandığını, bu suçun şikayete yan suç olduğunu, müşteki sanık Erdi Demir’in şikayetinden vazgeçtiğini mazeret bildiren duruşma, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi.

Mahkeme, müşteki sanık Erdi Demir’e Sercan Osmanoğlu’nu “Hileli tahrik aşağıda bıçakla mahsus yaralama” suçundan ceza verdi. Duruşma, suçun işleniş biçimini, Sercan Osmanoğlu’nun yaşamsal tehlike geçirecek şekilde yaralanmasını, davalı Demir’in kastının ağırlığını göstererek 3 sene 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.Duruşma, Erdi Demir’i Erdoğan Altunbaş’a karşın, “Kasten yaralama” suçundan da 112 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Demir’in bu cezasını 2 bin 240 liraya çevirdi.

Müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’na hakaret etmekten de yargılanan Erdi Demir, bu şahısların şikayetlerinden vazgeçmesi nedeni ile bu suçlamadan davayı düşürdü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kadar hazırlanan iddianamede, olay tarihinde alkollü olan Erdi Demir 29 Nisan 2017 tarihinde Kadıköy’de parkta oturan Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’nun yanına gittiği, onlara hakaret ettiği, çıkan ağız dalaşı üstüne Demir’in oradan uzaklaştırıldığı anlatılıyor. Parktan uzaklaştırılan Erdi Demir’in parka yeniden döndüğü, bıçak ile Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’na saldırdığı, Altunbaş ve Osmanoğlu’nun da Erdi Demir’i darp ettiği belirtiliyor. İddianamede müşteki değişken Erdi Demir’in “Bıçakla yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 1 sene 9 aydan 9 sene 2 aya, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu’nun da “Yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıl 2 aya değin hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.

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Kaynak: www.sporx.com

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