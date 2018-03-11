Fenerbahçe’den Neustadter açıklaması!

Yeni Malatyaspor mücadelesinin 59. dakikasında sakatlanarak oyundan meydana çıkan ve hastaneye götürülen Roman Neustadter için Fenerbahçe’den yorumlama geldi.

“Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter’e, Malatya’da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi, X ray çekildi. Deneyimli futbolcumuzun kafasının arkadaki kısmındaki yumuşak dokuda kanama saptama edilirken önemli olumsuz bir duruma rastlanmadı ve genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Yarın takımımız izinli, Roman Neustadter; sağlık durumu ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak.”