Fenerbahçe’den Falcao bombası !

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Haziran ayında yapılacak genel kurulda Ali Koç ile kıyasıya bir yarışa tutuşacak olan Başkan Aziz Şimşek, seçimden önce üyerelere yıldız bir forvet transferi duyurarak gösteri yapmayı amaçlıyor. Fenerbahçe Başkanı’nın gönlündeki ad ise Radamel Falcao. Başkan Yıldırım, Kolombiyalı starın kiralanması için görüşmeyi şahsen yürütüyor. Mbappe’yi 180 milyon Euro’ya PSG’ye satan Monaco, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Fransızlar, takımı gençleştirmek için 32’lik forvetle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunu fırsata döndürmek isteyen Yıldırım, Falcao ve Monaco ile görüşmeler başladı. Başkan, yıldız golcü için bütün şartları zorlayacak… Skor