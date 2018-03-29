Fenerbahçe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

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Fenerbahçe Kulübü, 7103 sayılı “Ödenti Kanunları ile Bir Takım Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde bulunan teşekkür mesajında, Türk sporunun ve acemi spor kulüplerinin desteklenmesi nedeniyle düzenlenen 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılması Hakkında Kanun”un Türkiye Büyük Ahali Meclisinden geçtiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göre onaylandığı belirtildi.

Mesajda, onaylanan bu kanunla, sporculara ödenen ücretlerden kesilen kazanç vergisi tutarlarının, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edileceği, bu tutarların amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabileceği belirtildi.  

Kulübün yayımladığı mesajda, “Türk sporu ve acemi branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu kayda değer kanunun çıkmasından dolayı ilk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elde etmek üzere Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, konuyu dizayn haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen bütün parti milletvekillerimize ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

 

Tarih: 29.03.2018 00:19

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