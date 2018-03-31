Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti!

Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda kadroda işlem olacağı iddialarını yalanladı. Yöneticiler, oyuncularla görüşerek, “Dedikodulara aldırmayın. Sezon sonuyla ilgili hiçbir alıştırma değil. Saha içine odaklanın, camiayı sevindirecek sonuçlar alın” garantisi verdi

Sarı-Lacivertliler seçim havasına girdi. Aziz Şimşek ve Ali Koç’un çalışmalara sürat vermesiyle birlikte futbol, ikinci planda kaldı. Ancak Şimşek’ın seçilmesi halinde sezon sonunda kadroda büyük bir revizyona gidileceği iddiası, takım içerisinde tedirginlik yarattı. Yönetim de bunun önlemek için anında kolları sıvadı.

‘Hiçbir yönetim yapmaz’

Yöneticiler, futbolculara bu iddiaların yalan olduğunu söyledi. Öncelikle kaptanlar edinmek üzere yapılan görüşmede, “Dedikodulara aldırmayın, kulak asmayın. Sezon devam ederken böyle bir kararı hiçbir idare almaz. Size güvenimiz devam ediyor. Yalnızca saha içine odaklanın ve işinizi yapın. Şampiyonluk şansımız hâlâ var. Pes etmeden ardına kadar savaşacağınıza ve camiayı mutlu edeceğinize inanıyoruz” mesajı verildi.

Kaptanlar devrede

Ekip kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal da özellikle tanıdık olmayan ekip arkadaşlarıyla görüşerek, bu stil söylentilere kafalarını takmamalarını tembihledi. (Fanatik)

Tarih: 31.03.2018 08:32