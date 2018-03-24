Fenerbahçe’de Valbuena depremi !

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Fenerbahçe’nin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman’ın isteğiyle O.Lyon takımından 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle aktarma ettiği sol kanat oyuncusu Valbuena yedeklikten bıktı. Sarı Lacivertli takıma geldiğinde 11’in kutup oyuncusu olan Fransız, ligde birincil yarının sonlarına içten gözden düşmüştü.

NE YAPSAM YARANAMIYORUM

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın defansa destek etmediği fazla top kaptırdığı, ekip oyununa uymadığı için yerine koyma bıraktığını söylediği Valbuena ülke basınına yaptığı açıklamada ağız değiştirdi. Daha önce Kocaman ile sorunu olmadığını belirten Valbuena ” Ne yapsam olmuyor. İkinci yarıda kulübe mahkumu oldum. Ben Fenerbahçe’de yerine koyma kalmak için gelmedim.” dedi ve şöyle devam etti:

EN FAZLA KATKI VERENLERDENİM

İstatistiklerim besbelli. Fenerbahçe’ye en fazla katkı veren oyunculardan biriyim. Türkiye’ye geldiğimde ilk olarak her şey çok iyiydi, daha sonra işler bozuldu. Artık burada işim bitti. Menajerime yapılacak teklifleri değerlendireceğim.

Valbuena’nın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve ona “Bana sürekli forma giyebileceğim bazı bul” diye talimat verdiği Fransız basınına yansıdı. Star

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Kaynak: www.haber3.com

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