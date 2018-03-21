Fenerbahçe’de transfer tartışması!

Takıma sezon başında 10 yeni transfer yapan, laf konusu isimler artı katkı maddesi veremediler.ile oynanan derbide yeni transferlerden sadece 4 ad birincil 11’de sahaya çıktı.

Bu futbolcular Dirar, Giuliano,Soldado ve Mehmet Ekici’ydi. Değiştirme kulübesinde ise Isla, Neto, Kameni ve Valbuena vardı. Mathieu Valbuena, sonradan oyuna girip devir yaptı. Janssen ise sakatlığı sebebiyle

kadroda yer alamadı.

ELJIF SIKINTISI

G.Saray derbisinde ilk 11’in kalanını oluşturan 7 oyuncu ise geçen sezon da kadroda bulunuyordu. Büyük umutlarla aktarma edilen Makedon genç kabiliyet Eljif Elmas da uzun süredir kadroya zeka giremedi.

Bu durum, sarı lacivertlilerin transferlerinin ne kadar isabetli olduğu sorusunu akıllara getirdi. Volkan’a alternatif alınan Kameni ve uzun süredir gol atamayan Soldado’nun yaşattığı hüsran ise çok daha pozitif oldu

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Kaynak: www.sporx.com

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