Fenerbahçe’de prim stresi kabus oldu

BERABERLIK BİLE BİTİRİR
Bu arada Fenerbahçe şampiyonluğa tutunmak için kalan 8 haftada kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Aykut Iri, futbolcularıyla yaptığı toplantıda tek bir puan kaybının deha üstünlük ihtimalini ayrıntılarıyla ortadan kaldıracağını hatırlatıp, “Kazanıp rakiplerin puan kaybını bekleyeceğiz. Beraberlik dahi tüm hayallerimizi yıkar. Herkes bu bilinçle maçlara hazırlansın” dedi.
IRI VE YILDIRIM PFDK’DA
TFF, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Iri’ı disipline sevk etti. Önceki gün yaptığı talimat nedeniyle disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkedilen Başkan Şimşek’ın daha önce aldığı cezası her yerde değil. Kocaman ise G.Saray derbisi sonrası açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.
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Kaynak: www.sporx.com
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