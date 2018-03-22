Fenerbahçe’de prim stresi kabus oldu

Fenerbahçe’de prim k,bus oldu… Ekip önce ilk yarının son 6 maçında, 5 galibiyetin gerisinde, Konya’da alınan beraberlikle 1.5 milyon Euro’yu kaçırdı. Sezonun ikinci yarısının birincil 6 maçını ikiye bölen idare, 3 galibiyete 3 milyon TL prim vereceğini açıkladı. Oysa ekip, birincil 6 maçta sıralı 3 başarı alamadığı için tekrar primden oldu. Galatasaray derbisinde ise tek maça 1 milyon Euro ödül konulmuştu. 0-0’lık beraberlikle bu fırsat da futbolcuların elinden uçup gitti.

BERABERLIK BİLE BİTİRİR



Bu arada Fenerbahçe şampiyonluğa tutunmak için kalan 8 haftada kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Aykut Iri, futbolcularıyla yaptığı toplantıda tek bir puan kaybının deha üstünlük ihtimalini ayrıntılarıyla ortadan kaldıracağını hatırlatıp, “Kazanıp rakiplerin puan kaybını bekleyeceğiz. Beraberlik dahi tüm hayallerimizi yıkar. Herkes bu bilinçle maçlara hazırlansın” dedi.

IRI VE YILDIRIM PFDK’DA



TFF, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile teknik direktör Aykut Iri’ı disipline sevk etti. Önceki gün yaptığı talimat nedeniyle disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkedilen Başkan Şimşek’ın daha önce aldığı cezası her yerde değil. Kocaman ise G.Saray derbisi sonrası açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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