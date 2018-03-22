Fenerbahçe’de planlar tutmadı; Aynı senaryo…

Fenerbahçe ikinci yarıda da Galatasaray derbisine değin yine 11 puan kaybetti. Teknik heyetin hedefi bu bölümde maksimum 4 puan kayıpla devam edebilmekti. Hesaplar tutmadı, doruk yarışında aniden geride kalındı.
İkinci güya başında Akhisar, Galatasaray, Gençlerbirliği maçlarından kayıp beklenmezken Beşiktaş derbisinden ise asgari 1 puan ile dönülebileceğinin tahminleri yapılmıştı. Başakşehir maçındaki galibiyete karşın ciddi puan kaybının önüne geçilemedi.
Derbi ve doruk maçlarının bitmesiyle birlikte kalan 8 haftada sarı-lacivertli ekip tüm maçlarını kazanmanın planlarını yapıyor. Teknik heyet, takıma bilhassa ligin ilk yarısını örnek gösteriyor. Mücadeleyi bırakmadan birincil yarıda olduğu gibi şimdi de durumu toparlayabileceklerini ifade ediyor.
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Kaynak: www.sporx.com
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