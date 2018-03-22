Fenerbahçe’de planlar tutmadı; Aynı senaryo…

admin
Spread the love
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına da 11 puan kaybıyla başladı. Sezon başı Finansal Fair Play nedeniyle takımı geç oluşturan ve yeni bir yapılanmaya dışarı giden sarı-lacivertliler böylece ligin başında önemli puan kayıpları yaşamıştı.

Fenerbahçe ikinci yarıda da Galatasaray derbisine değin yine 11 puan kaybetti. Teknik heyetin hedefi bu bölümde maksimum 4 puan kayıpla devam edebilmekti. Hesaplar tutmadı, doruk yarışında aniden geride kalındı.

İkinci güya başında Akhisar, Galatasaray, Gençlerbirliği maçlarından kayıp beklenmezken Beşiktaş derbisinden ise asgari 1 puan ile dönülebileceğinin tahminleri yapılmıştı. Başakşehir maçındaki galibiyete karşın ciddi puan kaybının önüne geçilemedi.

Derbi ve doruk maçlarının bitmesiyle birlikte kalan 8 haftada sarı-lacivertli ekip tüm maçlarını kazanmanın planlarını yapıyor. Teknik heyet, takıma bilhassa ligin ilk yarısını örnek gösteriyor. Mücadeleyi bırakmadan birincil yarıda olduğu gibi şimdi de durumu toparlayabileceklerini ifade ediyor.

——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir