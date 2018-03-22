Fenerbahçe’de planlar tutmadı; Aynı senaryo…

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına da 11 puan kaybıyla başladı. Sezon başı Finansal Fair Play nedeniyle takımı geç oluşturan ve yeni bir yapılanmaya dışarı giden sarı-lacivertliler böylece ligin başında önemli puan kayıpları yaşamıştı.

Fenerbahçe ikinci yarıda da Galatasaray derbisine değin yine 11 puan kaybetti. Teknik heyetin hedefi bu bölümde maksimum 4 puan kayıpla devam edebilmekti. Hesaplar tutmadı, doruk yarışında aniden geride kalındı.

İkinci güya başında Akhisar, Galatasaray, Gençlerbirliği maçlarından kayıp beklenmezken Beşiktaş derbisinden ise asgari 1 puan ile dönülebileceğinin tahminleri yapılmıştı. Başakşehir maçındaki galibiyete karşın ciddi puan kaybının önüne geçilemedi.

Derbi ve doruk maçlarının bitmesiyle birlikte kalan 8 haftada sarı-lacivertli ekip tüm maçlarını kazanmanın planlarını yapıyor. Teknik heyet, takıma bilhassa ligin ilk yarısını örnek gösteriyor. Mücadeleyi bırakmadan birincil yarıda olduğu gibi şimdi de durumu toparlayabileceklerini ifade ediyor.