Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın dönüş maçı belli oldu

Fenerbahçe’de sezon ortasında Teknik Direktör Aykut Iri tarafından sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın akıbeti kesin olmaya başlıyor.
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OZAN’A BIRINCIL 11 YOLU GÖZÜKTÜ
Ozan Tufan devre aralarında kendine takım bulamayınca, Aykut Iri göre affedilmişti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, A takımla idmanlara çıksa da demin kadroya giremedi.
Ozan, hocasına kendini gösterebilmek için cuma günü Boluspor ile oynanacak hazırlık maçını iple çekiyor. Kocaman’ın bu karşılaşmada öğrencisini ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.
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Kaynak: www.sporx.com
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