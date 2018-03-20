Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın dönüş maçı belli oldu

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Fenerbahçe’de sezon ortasında Teknik Direktör Aykut Iri tarafından sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın akıbeti kesin olmaya başlıyor.

OZAN’A BIRINCIL 11 YOLU GÖZÜKTÜ

Ozan Tufan devre aralarında kendine takım bulamayınca, Aykut Iri göre affedilmişti. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, A takımla idmanlara çıksa da demin kadroya giremedi.

Ozan, hocasına kendini gösterebilmek için cuma günü Boluspor ile oynanacak hazırlık maçını iple çekiyor. Kocaman’ın bu karşılaşmada öğrencisini ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

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Kaynak: www.sporx.com
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