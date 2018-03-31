Fenerbahçe’de moral yemeği

Kandilli’de yer alan bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyona Asbaşkanlardan Ali Şimşek ve İlhan Ekşioğlu ile teknik direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve oyuncular katıldı. Sıcak ve dostça ortamda yenilen yemekte FB TV mikrofonlarına konuşan Roman Neustadter, bu nesil organizasyonların önemine dikkat çekti.

Milli maçlar nedeniyle Rusya ulusal takım kadrosunda yer alan Neustadter, “Ilk Olarak her yerde buraya döndüğüm ve takıma katıldığım için çok mutluyum. Böyle yemekler takımın birlikteliği için defalarca güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde daima beraberiz ama bu benzer şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Birlikte burada eğleniyoruz, neşe saçan vakit geçiyoruz. Hoş bir organizasyon” dedi.

Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacakları lig maçına da değinen Neustadter, “Maç maç bakmamız lüzumlu. Şu an bizim için en manâlı tesadüf, pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı. Elimizden gelen bütün çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Acilen yalnızca Kayserispor” biçiminde konuştu.