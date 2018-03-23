Fenerbahçe’de Kocaman’ın bitmeyen dertleri!

Süper Lig’de bitime 8 hafta kala lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan, saha içi ve saha dışı faktörler uyarı çekiyor.

Bilhassa Beşiktaş, Akhisar, Malatyaspor ve Galatasaray’dan oluşan 4 haftalık fikstürden yalnızca 1 başarı çıkararak, tepe yarışında geride kalan sarı-lacivertli takımda, Aykut Kocaman çoğu problemle başa çıkmaya çalışıyor.

Aykut Kocaman’ın sezon başından bu yanlamasına tedavi aradığı sıkıntılar şöyle sıralanıyor:

TARAFTAR SAYISI

Aykut Kocaman’ın göreve geldiğinde en manâlı hedefi taraftarı statta buluşturmaktı. Ama yönetime ve takıma ihtiyatlı yakında olacak olan taraftarlar, Beşiktaş ve Galatasaray derbileri dıştan tribünleri doldurmadı. Ayrıca takımla, taraftar arasında bağ oluşamadı.

KONGRE SÜRECİ

3-4 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak kongre, futbol takımını direkt etkiledi. tekrar tekrar oyuncularını bu süreçten uzakta yetişmek isteyen Aykut Kocaman, medya ve tribünler sebebiyle baskıyı hafifletemedi. Her negatif sonuç sonrası bu durumun ağırlığı hissedildi.

KIŞISEL HATALAR

Aykut Kocaman’ın tarihi şanssızlık olarak nitelediği kişisel hatalar bu sezon toplamda 18 puanın kaçmasına niçin oldu. Özellikle ligin birincil yarısında ilk 11 haftada 12 puan böyle gitti.

HAKEM KARARLARI

Sarı-lacivertli teknik adamın sezon başından beri hakemler konusundaki serzenişleri devam ediyor. Bilhassa Beşiktaş ve Galatasaray derbileri defalarca hakem kararlarının gölgesinde geçti. Keza ligdeki çoğu maçta bu koşul ayaklanma ettirdi.

KULÜPTEKİ YALNIZLIK

Kongre süreci, başkanlık adaylığı ve yarışı futbol takımını yalnızlığını getirdi. Aykut Kocaman, her sıkıntıda kamera önündeki tek isim oldu. Ali Yıldırım’ın desteği açık havada yalnız kaldı.

SPORTİF BAŞARISIZLIK

Kocaman ve takımı sportif anlamda da hüsran yaşadı. Avrupa Ligi play-offlarında Vardar gibi düşük profilli bir takıma elenmek ve 26. hafta itibariyle zirveden 6 puan uzakta kalmak sorunları artırdı.

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Kaynak: www.sporx.com

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