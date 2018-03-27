Fenerbahçe’de Kayserispor’a Aslan kadrosu

Fenerbahçe’nin teknik patronu, bir yanlamasına milli takımlara giden oyuncularının dinç bir şekilde dönmesini bekliyor. Bir yana da milli ara sonrası ligde karşılaşacağı Kayserispor maçının planlarını yapıyor. Rakibini uzun süredir inceleme eden Kocaman, pazartesi günkü mücadeleye,derbisinde sahaya sürdüğü 11’le çıkmayı planlıyor.

Bu durumda forvetteki tercih tekrar Fernandao yerine Soldado olacak. Ayrıca sol taraftar Valbuena ve Aatif değiştirme beklerken, Mehmet Ekici, 11’de tayin alacak. Kadroda Kocaman için iki soru işareti var. İlki, ulusal maçta suratına top geldiği için kısa süreli bir travma yaşamış Skrtel. Öteki ise Bolu karşısında fazla fena oynayan Şener. Ancak İsla’nın milli takımdan bitap gelmesi sebebiyle Şener bir adım önde.

İşte muhtemel 11

Volkan

Şener

Skrtel

Neustadter

Hasan Ali

M.Topal

Josef

Dirar

Giuliano

M.Ekici

Soldado

Mehmet Ali Sabuncu

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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