Fenerbahçe’de izin bitti

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Derbiden sonra iki gün müsade yapan futbolcular, ligin 27. haftasında deplasmanda Kayserispor’la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana, ulusal ekip kamplarında yer alan futbolcuların katılmadığı belirtildi. Diğer oyuncuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptığı idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: spor.haber7.com
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