Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Iri yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardındaki 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak Malatya’ya gidecek.

Tarih: 09.03.2018 17:32 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur