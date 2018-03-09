Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

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Fenerbahçe, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Iri yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardındaki 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak Malatya’ya gidecek.

Tarih: 09.03.2018 17:32 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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