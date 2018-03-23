Fenerbahçe’de gol yollarında “Aşçı” sıkıntısı

Süper Lig’in 61 golle en fazla gol atan takımı Galatasaray’ın peşinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de (49) orta saha ve hamle oyuncularının 2. güya başından bu yanlamasına yaptığı asist sayısı yalnızca 6…

Sarı-lacivertlilerin orta alan ve hamle bölgesinde ligin ikinci yarısından bu yanlamasına, 9 oyuncu saygın sürelerle forma giydi. 9 maçlık süreçte Fenerbahçe 15 gol kaydederken, orta saha hamle oyuncularının asist sayısı yalnızca 6’da kaldı. Bu 6 asisti Valbuena (2), Dirar (2), Aatif (1) ve Alper (1) paylaştı. Mehmet Topal, Souza, Fernandao, Soldado ve Giuliano ise ligin ikinci yarısında asist yapamadı. TAKIMIN İKİNCİ BÜYÜK SORUNU

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın şikayet ettiği, kişisel hata sebebiyle yenilen goller açık havada, Fenerbahçe’nin ikinci büyük problemi orta saha ve hücumda hazırlayıcı oyuncuların bulunmaması. Takımda gol problemi gözükmese de gollerin karambol ya da şut dönüşü olması, kaliteli gol pozisyonu üretme gibi sorunlar, sarılacivertlilerin kalan 8 haftadaki derdi olacak gibi görünüyor.

DERBİ İÇİN 37 MİLYON YATIRILDI!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iddaa’nın değişmez ve sanal bayi toplamında oluşan hacim, 37 milyon 57 bin 922 lira oldu . Maç sonucuna yönelik oynanan yüzde 44,7’lik oranın yüzde 65’inde taraftarlar ‘Fenerbahçe kazanır’, yüzde 20,7’sinde ‘Galatasaray şampiyon gelir’, yüzde 14,3’ü ise ‘beraberlik’ dedi

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Kaynak: www.sporx.com

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