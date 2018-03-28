Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu bombası

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Yeni sezon tasarılarını da yapan Fenerbahçe’nin patronı yine başkan seçilmesi halinde Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu’na profesyonel yönetçilik vazifeyi vermeyi düşünüyor.



Yıldırım, deneyimli oyuncuyu futbol ekibinin başına atletik direktör olarak getirecek.



Daha evvel de Fenerbahçe’de vazife alması önerilen ancak birkaç sene daha futbol oynayacağını belirterek öneriyi geri çeviren Emre Belözoğlu’nun, bu kere Sarı-Lacivertli ekipte vazife almaya sıcak baktığı belirtildi.



Başakşehir’in yıldızı, idare ve teknik kurul arasındaki köprüyü kuracak. İtalyanca ve İngilizce’yi çok iyi derecede görüşebilen Emre Belözoğlu’nun bu vazife için biçilmiş kaftan olacağı kaydolundu.

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Kaynak: www.haber3.com

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