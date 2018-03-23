Fenerbahçe’de Eljif Elmas krizi

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Eljif Elmas, sezon başında yoğun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Son olarak Beşiktaş’a karşısında U21 maçında forma giyen ve o mücadelede rakibine fazla sert bir hareket yapan Makedon futbolcu, kırmızı kart görmemiş ve sosyal medyada kendisi hakkında negatif mesajlar paylaşılmıştı. 3 HAFTADIR FORMA GİYEMİYOR O hareketinin gerisinde Aykut Kocaman kadar oynanan 3 lig maçında da kadroya alınmayan genç yetenek U21 mücadelelerinde de seçim edilmedi. 18 yaşındaki oyuncu, Makedonya’nın gelecekteki yıldızı olarak lanse ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro değer biçtiği Eljif Elmas, 3 haftadır sarı lacivertli formayı giyemiyor. ‘GİTMEK İSTİYOR’ İDDİASI Yeni Şafak’ın haberine kadar; Fenerbahçe’ye aktarma olurken A Takım’da daha pozitif talih bulmayı bekleyen oyuncunun bulunduğu durumdan dolayı rahatsız olduğu ve yeni sezonda oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor. 2022’YE DEĞIN SÖZLEŞMESİ VAR 18 yaşında olmasına rağmen Makedonya Ulusal Takımı’nda oynayan ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Eljif Elmas, Fenerbahçe ile 2022 yılına dek anlaşma imzalamıştı.

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Kaynak: www.haber3.com

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