Fenerbahçe’de 73 milyon TL’lik kayıp !

Spread the love



















Fenerbahçe’nin son yıllardaki başarısız sezonları takımın piyasa değerini de oldukça etkiledi.



Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine tarafından; sezona büyük umutlarla başlayan ve takımın başına Aykut Kocaman’ı getiren Sarı-Lacivertliler yeni bir sayfa açarak kötü gidişata ‘dur’ çağrıda bulunmak istiyordu.. Ama beklenen olmadı. Avrupa ve ligde alınan darbeler ayrıca takıma hem de piyasa değerine ağır darbe vurdu. Transfermarkt verilerine tarafından sezon başında Fenerbahçe’nin ekip değeri 90.95 milyon Euro olarak görünüyordu. Fena sonuçlar ve futbolcuların başarısız görüntüsüyle birlikte şu sıralar takımın piyasa değeri 75.8 milyon Euro’ya dek düşerken, bu rakam son yılların asgari rakamı olarak uyarı çekti.



YALNIZCA GIULIANO VE JANSSEN



Futbolcuların kişisel olarak değerleri sürekli düşerken, Fenerbahçe’de piyasa değeri 8 hanelere çıkan sadece 2 futbolcu var. Onlar da 10 milyon Euro değere sahip olan Vincent Janssen ve Giuliano de Paula oldu. Diğer tüm oyuncular 10 milyon Euro’nun aşağıda sıralandı. Beşiktaş’ın değeri 96.28, Galatasaray’ın değeri 81.60 milyon Euro olarak anekdot edilirken Fenerbahçe 3. sırada kalabildi.



KOCAMAN, NEFES ALDIRMIYOR



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan mahrum gerçekleştirilen antrenman saat 15.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin arkasında 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman rahat alan gerçekleştirilen çift kale maçla sona ererken Aykut Kocaman’ın sürekli oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Habertürk

——————————-

Kaynak: www.haber3.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







