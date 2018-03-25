Fenerbahçe, Neto’yu gönderiyor

Sezon basında Rusya’nın Zenit takımından kiralanan stoper Luis Neto, teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözüne giremedi. Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve savunmaya istenen katkıyı sağlayamayan Portekizli futbolcu için karar verildi.

SEZON SONU GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe yönetimi bir yanlamasına seçime hazırlanırken, bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’la önümüzdeki yılın planlarını yapan yönetim, gidecek oyuncular hakkında da tecrübeli teknik adamdan data alıyor.

Aykut Kocaman, sezon sonu için yönetime sunduğu raporda 29 yaşındaki savunmacının satın alma opsiyonunu kullanılmamasını istedi.

Aykut Kocaman bu sezon genellikle Neustadter ve Skrtel’e görev veriken, bu ikilinin yokluğunda Luis Neto’ya kısmet verdi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 lig maçında ödev yapan Portekizli bahşedilen şansları iyi değerlendiremedi.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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