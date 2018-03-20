Fenerbahçe, Maccabi’den rövanşı aldı!

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi FOX’u ağırladı. Ülker Spor ve Faaliyet Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 84-73’lük skorla kazandı ve birincil maçta mağlup olduğu rakibinden rövanşı alırken, 19. galibiyetine ulaştı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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