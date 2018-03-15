Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde 6 yıl sonra tarihi tesadüf

Spor Toto Süper Lig’de 17 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi tarihi bir tesafüdü de beraberinde getirdi.

Son 18 yıldır Kadıköy’de başarı yüzü göremeyen Galatasaray’ın Fenerbahçe karşı son 6 yıl içerisinde olur ya de galibiyete en fazla yaklaştığı maç da 17 Mart 2012 tarihinde oynanmış ve o derbinin de hakemi Bülent Yıldırım olmuştu.

TARİHİ TESADÜFLER;

17 MART 2012

Fenerbahçe – Galatasaray

Hakem: Bülent Şimşek

Teknik direktör: Aykut Kocaman, Fatih Terim

iddaa oranları; 2.00, 3.10, 2.65

SKOR 2-2

17 MART 2017

Fenerbahçe – Galatasaray

Hakem: Bülent Şimşek

Teknik direktör: Aykut Iri, Fatih Terim

iddaa oranları; 2.00, 3.10, 2.65



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Kaynak: www.sporx.com

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