Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde 6 yıl sonra tarihi tesadüf

Spor Toto Süper Lig’de 17 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi tarihi bir tesafüdü de beraberinde getirdi.
TARİHİ TESADÜFLER;
Fenerbahçe – Galatasaray
17 MART 2017
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Son 18 yıldır Kadıköy’de başarı yüzü göremeyen Galatasaray’ın Fenerbahçe karşı son 6 yıl içerisinde olur ya de galibiyete en fazla yaklaştığı maç da 17 Mart 2012 tarihinde oynanmış ve o derbinin de hakemi Bülent Yıldırım olmuştu.
TARİHİ TESADÜFLER;
17 MART 2012
Fenerbahçe – Galatasaray
Hakem: Bülent Şimşek
Teknik direktör: Aykut Kocaman, Fatih Terim
iddaa oranları; 2.00, 3.10, 2.65
SKOR 2-2
17 MART 2017
Fenerbahçe – Galatasaray
Hakem: Bülent Şimşek
Teknik direktör: Aykut Iri, Fatih Terim
iddaa oranları; 2.00, 3.10, 2.65
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Kaynak: www.sporx.com
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