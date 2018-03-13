Fenerbahçe Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oluşturacağı derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin gerisinde başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı bildirildi.

Top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanın, kuytu alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Tarih: 13.03.2018 19:01 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur