Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ne zaman ?

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya tarafından sözde final rövanş maçları 18-19 Nisan’da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs Çarşamba günü Yeni Diyarbakır Stadı’nda yapılacak. Kupada yarı final rövanş maçlarının programı şöyle: 18 Nisan Çarşamba: 20.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom) 19 Nisan Perşembe: 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
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Kaynak: www.haber3.com
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