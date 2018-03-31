Fatih Terim’in Trabzonspor maçı 11’i

MARİANO 11’DE OLACAK

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor’a karşı sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.

Terim, yarınki engebeli mücadelede defalarca olduğu gibi kaleyi Muslera’ya, savunma hattını ise Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo dörtlüsüne teslim edecek.

Linnes’in Norveç Ulusal Takımı’nda arka adalesinde sorun yaşaması ve bütün olarak hazırlanmış olmaması, Fatih Öğretmen’yı Mariano’ya yöneltti.

FERNANDO’NUN YERİNE DONK

Kart cezalısı Fernando’nun yokluğunda forma giyecek ad ise Ryan Donk olacak. Hollandalı’nın orta alandaki partneri ise Milli Takım’da küçük bir problem yaşayan Selçuk İnan olacak.

Deneyimli futbolcu ayrıntılarıyla iyileşirken yarın da takımdaki yerini alacağı belirtildi. Cim-Bom’da ön tarafta ise değişiklik olmayacak.

Sağda Feghouli, besbelli Belhanda ve solda Rodrigues forma giyecek. Aslan’ın gol ayağı ise Gomis olacak.