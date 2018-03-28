Fatih Terim’in Trabzon planı belli

BURAK’I SERDAR YAKALAYACAK

Fatih Terim’in önceliği Burak Yılmaz’ı ceza sahasında topla buluşturmamak. Bunun için özel misyon verilen Serdar, Burak’ın sanki gölgesi olacak. Trabzon’un kanat oyuncularının sürati de beklerle kesilecek.

Ulusal arayı avantaja çevirmek için Florya’ya kapanan Fatih Terim, hafta sonu karşılaşacakları Trabzon’un ayrıntılı incelemesini çıkarıp rakibi eli boş yollamak için tasarılarını yaptı. Terim tam hafta da çalışmalarını yapılan incelemeye göre asıllaştıracak.

Daha evvel Fenerbahçe derbisi evveli de rakibin incelemesini takımıyla yapan ve ona göre çalışan Terim, skor olarak olmasa da reyin olarak istediğini almıştı. Bu kere skor olarak da üstünlük kurmak isteyen Fatih Terim’in önceliği daha evvelden talebesi olan ve kraliyette Gomis’in ardından ikinci sırada yer alan Burak’ı ceza sahası içinde topla buluşturmamak.

Burada da Serdar’a büyük iş düşüyor. Deneyimli teknik adam da talebesine özel misyon verdi. Süratiyle Burak’ı marke edecek olan Serdar sanki golcü oyuncunun gölgesi olacak.

BEKLERE KRİTİK MİSYON

Trabzonspor’un içeri kat edebilen kanat oyuncularının ihtiyatı da beklerle alınacak. Nagatomo ve Mariano ileride baskı kurarak orta saha çizgisine yakın rakibi karşılayacak. Kapılan toplarla hamleye süratli çıkılmasında da bu oyuncular kilit ehemmiyet taşıyor.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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