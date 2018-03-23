Fatih Terim’in o hamlesi Mustafa Cengiz’i etkiledi

Florya Metin Oktay Tesisleri’ne yapılan graffiti çalışması dün başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında esprili diyalogların yaşanmasına da neden oldu.

Başkan Cengiz, Terim ile bir süre sohbet ederken “Hocam Florya’nın kapısı şahane olmuş” diyerek Terim’in yaptırdığı graffiti çalışmaları için tebrik etti.

Gölge lakaplı graffiti sanatçısının çalışmalarından milli takımın başındayken de yararlanan Terim, bu defa aynı çalışmalarından Florya için de yararlandı. Terim başkanın tebriğine, “Daha bitmedi, içeride ve dışarıya toplam 7 parça olacak” yanıtını verirken çalışmanın tamamının bitmesi ile birlikte Metin Oktay Tesisleri’nin görsel olarak bir hayli değişeceğini söyledi.

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Kaynak: www.sporx.com

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