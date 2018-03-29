Fatih Terim’in farklı üstünlüğü

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında lider Galatasaray, evinde Trabzonspor’u davetli edecek. Maç öncesi istatistiklere bakıldığında Fatih Terim’in resmi maçlarda Rıza Çalımbay’a karşı farklı bir üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bordo-mavili ekip ile yaptığı 20 resmi müsabakanın sadece 2’sini kaybetti. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 11 galibiyet elde ederken, 7 kere berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, laf konusu müsabakalarda 35 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

 

Çalımbay’a aleyhinde da üstün

 

Fatih Terim ile Trabzonspor çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, daha önce 7 resmi karşılaşmada teknik direktör olarak muhalif oldu. Terim’in Galatasaray, Rıza Çalımbay’ın da Sivasspor ve Denizlispor’un değiştirme kulübesinde bulunduğu bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip, 5 başarı ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, bu maçlarda 16 kez topu filelerle buluştururken, Rıza Çalımbay’ın takımları ise 7 defa skoru değiştirdi.

 

Son 3 maçı kaybetti

 

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 devlete ait maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig’de bu sezonun birincil yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1’lik skorla elde etmişti.

Tarih: 29.03.2018 11:10

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