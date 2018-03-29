Fatih Terim’in farklı üstünlüğü

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında lider Galatasaray, evinde Trabzonspor’u davetli edecek. Maç öncesi istatistiklere bakıldığında Fatih Terim’in resmi maçlarda Rıza Çalımbay’a karşı farklı bir üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda bordo-mavili ekip ile yaptığı 20 resmi müsabakanın sadece 2’sini kaybetti. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 11 galibiyet elde ederken, 7 kere berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, laf konusu müsabakalarda 35 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

Çalımbay’a aleyhinde da üstün

Fatih Terim ile Trabzonspor çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, daha önce 7 resmi karşılaşmada teknik direktör olarak muhalif oldu. Terim’in Galatasaray, Rıza Çalımbay’ın da Sivasspor ve Denizlispor’un değiştirme kulübesinde bulunduğu bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip, 5 başarı ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, bu maçlarda 16 kez topu filelerle buluştururken, Rıza Çalımbay’ın takımları ise 7 defa skoru değiştirdi.

Son 3 maçı kaybetti

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 devlete ait maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig’de bu sezonun birincil yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1’lik skorla elde etmişti.

Tarih: 29.03.2018 11:10