Fatih Terim’in 8 maddelik Trabzonspor planı

16 MAÇTA 0 BAŞARI
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki kayda değer rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında başari göremedi.
FATİH TERİM’İN 8 KRİTİK UYARISI
Teknik direktör Fatih Terim’in “Fenerbahçe maçından daha kuvvet olacak” dediği Trabzonspor maçıyla ilgili tespitleri:.
1- Kontra ataklarda çok iyi bir takıma karşısında oynayacağız.
2- Burak’a atacakları ara toplarıyla pozisyon yakalamaya çalışacaklar.
3- Öne geçtiğimiz süre “kazandık” demeyin, inatçı, vazgeçmeyen bir takımla oynayacağız.
4- Yüksek toplara dikkat edin… Topu mümkün olduğu dek yerden oynamalıyız.
5- Defanslarının yaptığı ofsayt taktiği avantajımız.
6- Geriye Doğru düşseniz de teslim olmayın. Savunma zaaflarını avantaja çevirebiliriz.
7- Canice sahası ve çevresinde faul almaya çalışın…
8- Bireysel hataya zorlayın.