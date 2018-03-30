Fatih Terim’in 8 maddelik Trabzonspor planı

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor’u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, son dönemde kuvvetli rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

16 MAÇTA 0 BAŞARI

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki kayda değer rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında başari göremedi.

FATİH TERİM’İN 8 KRİTİK UYARISI

Teknik direktör Fatih Terim’in “Fenerbahçe maçından daha kuvvet olacak” dediği Trabzonspor maçıyla ilgili tespitleri:.

1- Kontra ataklarda çok iyi bir takıma karşısında oynayacağız.
2- Burak’a atacakları ara toplarıyla pozisyon yakalamaya çalışacaklar.
3- Öne geçtiğimiz süre “kazandık” demeyin, inatçı, vazgeçmeyen bir takımla oynayacağız.
4- Yüksek toplara dikkat edin… Topu mümkün olduğu dek yerden oynamalıyız.
5- Defanslarının yaptığı ofsayt taktiği avantajımız.
6- Geriye Doğru düşseniz de teslim olmayın. Savunma zaaflarını avantaja çevirebiliriz.
7- Canice sahası ve çevresinde faul almaya çalışın…
8- Bireysel hataya zorlayın.

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