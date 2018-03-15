Fatih Terim’in 54. derbi heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray’da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 54. defa bir derbide tayin yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası’nda toplam 53 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü defa ödev bölge 64 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 başarı, 19 beraberlik ve 14 yenilgi fark etti.

– Fenerbahçe aleyhinde 26 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10’unu kazanırken, 7’isinde berabere kaldı, 9’unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deneyimli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 27 derbide ise 10 başarı, 12 birliktelik ve 5 yenilgi yaşadı.

– Kadıköy’de son galibiyeti de hezimeti de fark etti

Galatasaray, Fenerbahçe aleyhinde deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999’da Kadıköy’de oynanan karşılaşmadan 2-1 şampiyon ayrıldı. Galatasaray, bundan daha sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 21 müsabakada galip gelemedi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 6 Kasım 2002’de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.

– Bin 637 gün sonradan derbiye çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bin 637 gün sonradan derbi maçta tayin alacak.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray’daki son derbisine 2013-2014 sezonunda 22 Eylül 2013’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Beşiktaş’ı 3-0 hükmen mağlup ettikleri maçta çıkmıştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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