Fatih Terim’e Eren ve Denayer müjdesi!

antrenman eksikleri olduğu içinmaçında oynamayan iki futbolcunun şiddet ve dayanıklılık testinden başarıyla geçtiği belirtildi.

Eren ve Denayer, Terim’in tahsis vermesi durumunda bundan sonraki maçlarda 90 dakika forma giyebilecek.

İki futbolcunun iyice iyileşmesiyle Galatasaray’da sakat oyuncu kalmadı.

Jason Denayer bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Eren Derdiyok ise 24 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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Kaynak: www.sporx.com

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